Publicat 26 nov. 2026, 12:33 Sursă realitatea.net

Organizația Salvați Copiii România a extins programul de educație socioemoțională „Să fim prieteni – Fără bullying” la încă 360 de grădinițe din 33 de județe, în anul școlar 2026-2027.

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