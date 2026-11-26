ANM a emis Cod portocaliu de ninsoare și viscol în zonele montane din Caraș-Severin și Hunedoara. Rafalele de vânt pot ajunge la 120 km/h.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi, 26 noiembrie, o avertizare nowcasting de Cod portocaliu de ninsoare și viscol pentru zonele montane înalte din județele Caraș-Severin și Hunedoara. Fenomenele meteorologice periculoase sunt prognozate la altitudini de peste 1.800 de metri.
Potrivit meteorologilor, avertizarea este valabilă până la ora 15:00. În intervalul menționat, ninsoarea va fi însoțită de intensificări puternice ale vântului, care poate atinge viteze de 85–120 km/h la rafală.
Condițiile meteo vor determina reducerea semnificativă a vizibilității, care poate coborî sub 50 de metri, în special în zonele montane expuse.
Cod galben de vânt puternic în județul Sibiu
Meteorologii au emis și o avertizare de Cod galben pentru intensificări ale vântului în județul Sibiu.
Atenționarea este valabilă până joi, la ora 18:00, și vizează localitățile Avrig, Tălmaciu, Șelimbăr, Racovița, Turnu Roșu și Boița.
În aceste zone, vântul va avea viteze de 50–70 km/h, putând crea dificultăți în desfășurarea activităților în aer liber.
Avertizările nowcasting, valabile pentru maximum șase ore
Administrația Națională de Meteorologie precizează că avertizările de fenomene meteorologice periculoase imediate, de tip nowcasting, sunt emise pentru intervale de maximum șase ore.
Persoanele care se află sau intenționează să ajungă în zonele montane vizate sunt sfătuite să urmărească actualizările meteorologice și să evite deplasările la altitudini mari pe durata manifestării fenomenelor periculoase.