Publicat 26 nov. 2026, 13:36 Actualizat 26 nov. 2026, 13:43 Sursă realitatea.net

ANM a emis Cod portocaliu de ninsoare și viscol în zonele montane din Caraș-Severin și Hunedoara. Rafalele de vânt pot ajunge la 120 km/h.

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