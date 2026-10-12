Peste 6 milioane de lei pentru modernizarea stațiunilor balneare din România. Ce localități au primit finanțare
Stațiuni balneare România
Peste 6 milioane de lei au fost decontate pentru modernizarea stațiunilor balneare din România. Vezi ce localități au beneficiat de investiții.
Stațiunile balneare din România beneficiază de investiții de milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii turistice și îmbunătățirea serviciilor de tratament.
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a finalizat decontarea a nouă proiecte, valoarea totală a finanțării nerambursabile depășind 6 milioane de lei.
Potrivit datelor anunțate de minister, suma decontată este de 6.044.240,39 lei, iar investițiile realizate de beneficiari prin intermediul programului au depășit 12 milioane de lei.
Șase stațiuni balneare au beneficiat de investiții
Proiectele finanțate prin schema de ajutor de minimis pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare și balneoclimatice au fost implementate în cinci județe din România.
Localitățile în care au fost realizate investițiile sunt:
Băile Felix;
Băile 1 Mai;
Călimănești;
Călacea;
Tășnad;
Pucioasa.
Finanțările au fost destinate dezvoltării turismului balnear, prin modernizarea unităților turistice și îmbunătățirea infrastructurii necesare pentru tratament și agrement.
Cum au fost folosiți banii pentru modernizarea stațiunilor
Fondurile au susținut mai multe tipuri de investiții, menite să îmbunătățească serviciile oferite turiștilor și persoanelor care aleg tratamente balneare.
Printre cheltuielile finanțate se numără extinderea structurilor de cazare, achiziția de echipamente și aparatură medicală specifică tratamentelor balneare, modernizarea infrastructurii și amenajarea unor spații pentru activități de agrement.
Programul a permis, de asemenea, finanțarea lucrărilor de construire, extindere și reabilitare a unităților cu funcțiuni de cazare, alimentație publică și tratament balnear.
Au fost eligibile și investițiile în rețelele pentru captarea și transportul factorilor naturali de cură, precum și proiectele destinate dezvoltării obiectivelor culturale, sportive și de agrement. În anumite condiții, schema a acoperit și achiziția de mobilier și echipamente medicale, alături de pregătirea profesională a angajaților din sectorul HoReCa.
Finanțare nerambursabilă de până la 50% din cheltuielile eligibile
Prin schema de ajutor de minimis, sprijinul financiar nerambursabil a acoperit cel mult 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, fără TVA. Diferența necesară pentru realizarea investițiilor a fost asigurată de beneficiari din surse proprii.
Programul a urmărit să încurajeze investițiile private în turismul balnear și să contribuie la modernizarea stațiunilor, astfel încât acestea să poată oferi servicii adaptate cerințelor actuale ale turiștilor.
Autoritățile consideră că dezvoltarea acestui sector poate genera efecte pozitive și asupra economiilor locale, prin susținerea afacerilor, crearea de locuri de muncă și creșterea veniturilor comunităților în care funcționează stațiunile.
Noi oportunități de finanțare pentru turismul balnear
Ministerul Economiei a anunțat că schema de ajutor de minimis urmează să fie modificată pentru a răspunde mai bine nevoilor antreprenorilor și pentru a pregăti noi sesiuni de finanțare.
Printre direcțiile avute în vedere se află simplificarea procedurilor administrative și digitalizarea procesului de accesare a sprijinului financiar.
Măsurile urmăresc să faciliteze accesul investitorilor la finanțare și să stimuleze dezvoltarea infrastructurii turistice din stațiunile balneare și balneoclimatice ale României.
Modernizarea unităților de cazare, dezvoltarea bazelor de tratament și diversificarea facilităților de agrement pot contribui la creșterea atractivității acestor destinații și la valorificarea potențialului turismului balnear românesc.
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