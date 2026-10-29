Percheziții în Hunedoara pentru furtul unor bunuri arheologice, trei persoane vizate

Inspectoratul de Poliție Județeană Hunedoara a desfășurat, pe 28 octombrie 2026, șase percheziții domiciliare în cadrul unui dosar penal care vizează furtul și tăinuirea unor bunuri arheologice. Trei persoane sunt vizate de anchetă.
Acțiunea a fost coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Orăștie, iar polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au intervenit pe raza județului Hunedoara pentru a strânge probe și a stabili împrejurările în care ar fi fost comise faptele cercetate.
În urma perchezițiilor, forțele de ordine au ridicat mai multe bunuri și mijloace materiale de probă. Acestea urmează să fie analizate în cadrul anchetei pentru a determina dacă fac parte din patrimoniul cultural național.
Reprezentanții IPJ Hunedoara au precizat că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală. La finalizarea acțiunilor, vor fi dispuse măsurile legale care se impun, în funcție de rezultatele cercetărilor.