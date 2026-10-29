Percheziții în Hunedoara pentru furtul unor bunuri arheologice, trei persoane vizate

Publicat 29 oct. 2026, 09:48 Sursă Servus Press

Inspectoratul de Poliție Județeană Hunedoara a desfășurat, pe 28 octombrie 2026, șase percheziții domiciliare în cadrul unui dosar penal care vizează furtul și tăinuirea unor bunuri arheologice. Trei persoane sunt vizate de anchetă.

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