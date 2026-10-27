Locuințe sociale în Deva: ce trebuie să știe solicitanții despre actualizarea dosarelor

Solicitanții de locuințe sociale din Deva trebuie să fie atenți la termenele de actualizare a dosarelor și la documentele solicitate. Vezi unde pot fi obținute informațiile oficiale de la DAS Deva.
Persoanele care solicită o locuință socială în municipiul Deva trebuie să urmărească termenele și condițiile stabilite de Direcția de Asistență Socială (DAS) Deva pentru actualizarea dosarelor. Documentele solicitanților sunt necesare pentru evaluarea cererilor și întocmirea listei de priorități pentru repartizarea locuințelor sociale.
Unde se depun documentele pentru locuințele sociale în Deva
Potrivit informațiilor publicate de DAS Deva în octombrie 2025, documentele pentru actualizarea dosarelor puteau fi depuse la sediul instituției, situat pe strada I.L. Caragiale, nr. 4, etajul 1, la Registratură.
Documentele puteau fi transmise și prin e-mail, la adresa [email protected].
Programul de lucru comunicat la acel moment era:
Lista actelor necesare pentru actualizarea dosarului putea fi consultată pe site-ul oficial al Direcției de Asistență Socială Deva, dasdeva.ro, în secțiunea „Locuințe și Asociații – Locuințe sociale”.
Ce se întâmplă dacă dosarul pentru locuința socială nu este actualizat
Conform anunțului publicat de instituție în 2025, dosarele care nu erau actualizate până la 31 octombrie 2025 nu puteau fi incluse în lista de priorități pentru anul 2026.
De asemenea, dosarele care nu au fost actualizate timp de trei ani consecutivi pot fi clasate, potrivit informațiilor comunicate de DAS Deva. Titularii acestora pot depune o nouă cerere, dacă îndeplinesc condițiile legale.
Solicitanții sunt sfătuiți să verifice direct la instituție termenele și cerințele valabile în prezent, înainte de a depune documentele.
Cum pot obține solicitanții informații suplimentare
Pentru informații privind dosarele de locuințe sociale, reprezentanții DAS Deva au pus la dispoziție următoarele numere de telefon:
Programul și datele de contact trebuie reconfirmate înainte de deplasarea la sediul instituției.
Important: Persoanele interesate de obținerea unei locuințe sociale în Deva trebuie să consulte anunțurile oficiale ale Direcției de Asistență Socială Deva pentru a afla calendarul actualizat, documentele necesare și criteriile de repartizare.