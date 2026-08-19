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Noaptea Muzeelor revine în sate
Noaptea Muzeelor la Sate
Publicat19 aug. 2026, 11:11
Sursărealitatea.net
Case memoriale, biserici, conace și gospodării tradiționale pot fi vizitate pe 29 august.
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