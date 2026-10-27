ANM: temperaturi sub media climatologică în toată România până pe 16 noiembrie

ANM estimează temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite în toate regiunile României pentru perioada 2-16 noiembrie, cu precipitații variabile regional.
Potrivit prognozei publicate marți, 27 octombrie, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), intervalul 26 octombrie - 2 noiembrie va fi caracterizat de temperaturi apropiate de mediile climatologice în majoritatea teritoriului. În regiunile vestice, valorile termice se vor situa ușor sub nivelurile obișnuite pentru această perioadă.
În ceea ce privește precipitațiile, cantitățile de apă vor depăși mediile climatologice în est și sud, precum și în anumite zone din centrul țării. În vest și nord-vest, regimul pluviometric va fi ușor deficitar.
Răcire generalizată în prima jumătate a lunii noiembrie
În intervalul 2 - 9 noiembrie, ANM indică o răcire la nivelul întregii țări. Temperaturile medii se vor situa sub valorile climatologice caracteristice acestei perioade, fără diferențieri teritoriale majore.
Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru începutul lunii noiembrie. Se estimează un deficit ușor de apă în nord-vest, în timp ce în nord-est cantitățile ar putea depăși ușor mediile climatologice.
Situația se va menține și în intervalul 9 - 16 noiembrie, când vremea va continua să fie mai rece decât în mod obișnuit. Temperatura medie a aerului se va situa ușor sub valorile normale în toate regiunile țării.
În această perioadă, meteorologii estimează o creștere a cantităților de precipitații față de mediile climatologice. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în cea mai mare parte a teritoriului României.
Normalizarea temperaturilor după 16 noiembrie
Ultima săptămână analizată, intervalul 16 - 23 noiembrie, va aduce o revenire a temperaturilor medii la niveluri apropiate de cele caracteristice perioadei. Estimările indică valori termice situate în jurul mediilor climatologice pe întreg teritoriul, după cele două săptămâni consecutive cu temperaturi sub normal.
Distribuția precipitațiilor va continua să prezinte diferențe regionale. În vest și nord-vest sunt anticipate cantități de apă ușor peste cele normale, în timp ce în celelalte regiuni regimul pluviometric se va situa, în general, în jurul mediilor climatologice specifice celei de-a doua jumătăți a lunii noiembrie.