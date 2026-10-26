Deva: Se distribuie tichetele sociale pentru grădiniță aferente lunii septembrie

La Deva, tichetele sociale pentru grădiniță aferente lunii septembrie se distribuie pe 27 octombrie. Află valoarea ajutorului și unde pot fi ridicate.
Direcția de Asistență Socială (DAS) Deva distribuie marți, 27 octombrie 2026, tichetele sociale pentru grădiniță aferente lunii septembrie. Sprijinul financiar este destinat copiilor preșcolari proveniți din familii defavorizate, care îndeplinesc condițiile de acordare a stimulentului educațional.
Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile locale, de acest ajutor beneficiază 13 copii din municipiul Deva, cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani, care provin din familii beneficiare de venit minim de incluziune.
Unde se ridică tichetele sociale pentru grădiniță în Deva
Părinții sau reprezentanții legali ai copiilor eligibili pot ridica tichetele sociale marți, 27 octombrie, în intervalul orar 08:00–16:30.
Distribuirea se realizează la Compartimentul Beneficii și Servicii Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială Deva, situat în clădirea Pieței Centrale, la etajul 1, biroul 24.
Pentru informații suplimentare privind acordarea și ridicarea tichetelor, persoanele interesate pot apela numărul de telefon 0755 878 738, în timpul programului de lucru.
Tichetele pentru grădiniță au o valoare de 265 de lei pe lună
Începând cu drepturile aferente lunii aprilie 2026, valoarea tichetului social pentru grădiniță a fost majorată la 265 de lei pe lună pentru fiecare copil, potrivit informațiilor publicate de DAS Deva.
Sumele pot fi utilizate exclusiv pentru achiziționarea unor produse necesare copiilor, precum alimente, produse de igienă, îmbrăcăminte, încălțăminte și rechizite școlare.
Stimulentul educațional se acordă lunar, pe durata anului școlar, în perioada septembrie–iunie, și urmărește să sprijine accesul la educație al copiilor din familii cu venituri reduse.
Cine poate beneficia de stimulentul educațional
Acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță este condiționată de îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și de participarea copilului la activitățile preșcolare.
Prezența zilnică la grădiniță este una dintre condițiile esențiale pentru acordarea sprijinului, absențele motivate fiind tratate conform prevederilor legale aplicabile.
Programul de stimulare a participării în învățământul preșcolar are ca obiectiv reducerea riscului de abandon educațional și încurajarea frecventării grădiniței de către copiii din medii vulnerabile.