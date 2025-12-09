Putin neagă că vrea refacerea URSS sau un atac asupra NATO

Kremlinul încearcă să tempereze tensiunile, după ce în spațiul public au reapărut acuzații potrivit cărora Vladimir Putin ar urmări refacerea Uniunii Sovietice și chiar un posibil atac împotriva NATO. Reprezentanții Moscovei spun că astfel de scenarii sunt complet rupte de realitate.

Putin, născut în perioada URSS, a declarat în 2005 că destrămarea Uniunii Sovietice a fost „cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului XX”, referindu-se la sărăcirea a zeci de milioane de ruși și la riscul ca Rusia însăși să se fragmenteze, după cum relata atunci Reuters.

Criticii regimului susțin însă că Rusia condusă de Putin se transformă într-o combinație toxică de absurditate și represiune, amintind tot mai mult de epoca Brejnev. În același timp, lideri occidentali avertizează că, în cazul unei victorii ruse în Ucraina, ar putea urma o confruntare directă cu NATO.

Președintele rus a negat de nenumărate ori că ar avea intenția de a lovi Alianța Nord-Atlantică, argumentând că un conflict direct ar fi lipsit de sens, având în vedere superioritatea militară convențională a NATO.

Declarațiile lui Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, au reaprins dezbaterea. Acesta a afirmat luni că Putin urmărește să readucă „vechea Uniune Sovietică” și că Europa trebuie să se protejeze de intențiile formulate în doctrinele oficiale ale Rusiei.

Replica Kremlinului nu a întârziat. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a respins categoric afirmațiile lui Merz: „Acest lucru nu este adevărat”. El a subliniat din nou: „Vladimir Putin nu vrea să restaureze URSS, pentru că este imposibil, şi el însuşi a spus acest lucru în repetate rânduri”.

Peskov a criticat și tonul declarațiilor oficialului german: „A vorbi despre asta nu este o dovadă de respect faţă de partenerii noştri”. „Se pare că domnul Merz nu ştie acest lucru”, a adăugat el.

În privința speculațiilor privind un posibil atac împotriva NATO, poziția Kremlinului a fost la fel de tranșantă: „Cât despre pregătirea unui atac asupra NATO, aceasta este o prostie totală”.