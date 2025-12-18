Japonia: o femeie de 76 de ani, condamnată la închisoare pentru că a ascuns timp de 20 de ani cadavrul fiicei sale

A ascuns timp de 20 de ani cadavrul fiicei sale

Un tribunal japonez a condamnat joi o femeie în vârstă de 76 de ani la un an de închisoare cu suspendare pe o perioadă de trei ani, pentru abandonarea și ascunderea cadavrului fiicei sale timp de aproximativ două decenii.

Potrivit hotărârii instanței, femeia, identificată cu numele de familie Mori, a ascuns trupul fiicei sale într-un dulap în perioada 16–31 iulie 2005, după care l-a mutat într-un congelator, unde l-a păstrat până la descoperirea cazului, în septembrie 2025.

Femeia a fost arestată după ce s-a prezentat la poliție împreună cu un membru al familiei și a recunoscut că a ținut un cadavru în congelatorul locuinței sale. Ulterior, autoritățile au stabilit că trupul aparținea fiicei sale, născută în 1975.

La momentul arestării, un purtător de cuvânt al poliției locale declara pentru AFP că femeia a recunoscut faptele și a cooperat cu anchetatorii. Motivele pentru care a ascuns moartea fiicei sale nu au fost făcute publice în detaliu.

Instanța a decis suspendarea pedepsei, ținând cont de vârsta înaintată a inculpatei și de circumstanțele cazului.