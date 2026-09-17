A coborât brusc din mașină și a traversat strada fără să se asigure. Un tânăr a fost lovit în plin, la Cluj

Momentul a fost surprins de camera de bord a unui alt șofer. Tânărul a fost transportat ulterior la spital.
Un accident neobișnuit a avut loc pe Calea Florești din Cluj-Napoca, unde un tânăr de 21 de ani a fost lovit de o mașină după ce a oprit brusc autoturismul pe care îl conducea, a coborât și a încercat să traverseze drumul fără să se asigure.
A coborât din mașină și a traversat
Potrivit imaginilor surprinse în trafic, tânărul de 21 de ani a oprit brusc mașina pe Calea Florești, una dintre arterele intens circulate din Cluj-Napoca.
După ce a coborât din autoturism, acesta a pornit către celălalt sens de mers. Nu a apucat însă să traverseze, deoarece a fost lovit de o mașină care circula din sens opus. Impactul a fost puternic, însă tânărul a reușit să se ridice singur de pe carosabil.
A ajuns la spital
La fața locului a intervenit un echipaj medical, iar tânărul a fost preluat și transportat la spital pentru îngrijiri.
Mașina care l-a lovit era condusă de o femeie în vârstă de 38 de ani. Aceasta a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ, potrivit informațiilor prezentate de polițiști.
De ce a traversat strada
Deocamdată nu este clar motivul pentru care tânărul a oprit mașina și a încercat să traverseze prin acel loc. Pe rețelele sociale au apărut mai multe explicații ale martorilor virtuali.
Unii internauți au susținut că bărbatul și-ar fi uitat portofelul pe plafonul mașinii, iar acesta ar fi căzut pe șosea în timp ce autoturismul se afla în mers. Potrivit acestei ipoteze, tânărul ar fi încercat să se întoarcă pentru a-l recupera. Informația nu a fost însă confirmată oficial.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul și ce l-a determinat pe tânăr să traverseze drumul în acel moment.