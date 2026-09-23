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Social· 1 min citire
Dosar penal pentru un comentariu pe internet. Un bărbat este acuzat de instigare la violență
FOTO: Arhivă
Procurorii au trimis în judecată un bărbat care a folosit rețeaua socială Facebook pentru a instiga la violențe fizice, viol și ultraj împotriva magistraților.
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