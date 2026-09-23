Siegfried Mureșan anunță stadiul negocierilor pentru guvern: "Am sprijinul oficial al PNL, USR și UDMR"

Publicat 23 sept. 2026, 12:38 Sursă realitatea.net

Premierul desemnat Siegfried Mureșan susține o declarație de presă privind stadiul negocierilor pentru formarea viitorului cabinet și liniile principale ale programului de guvernare. Declarația sa a venit în contextul în care formula de guvernare propusă – alianța PNL–USR–UDMR – nu a reușit să adune voturile necesare pentru învestire.

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