China își întărește prezența militară în Himalaya: tancuri modernizate, pregătite pentru confruntări la granița cu India

China își întărește prezența militară în Himalay

China a început desfășurarea unor tancuri de luptă modernizate în regiunea muntoasă a Himalayei, în apropierea graniței cu India, potrivit informațiilor publicate de presa de stat de la Beijing și preluate de South China Morning Post (SCMP).

Este vorba despre noul model Type 99B, o versiune îmbunătățită a principalului tanc de luptă chinezesc, conceput special pentru a opera eficient la altitudini mari și în condiții climatice dificile. Vehiculul blindat ar fi destinat unor „operațiuni de luptă rapide și susținute” în zone montane, precum cele din lanțul Himalaya.

Type 99B se numără printre cele mai avansate tancuri din arsenalul Armatei Populare de Eliberare și a fost prezentat public pentru prima dată în cadrul vastei parade militare organizate la Beijing, în septembrie, cu ocazia Zilei Victoriei.

Modernizarea include adaptări tehnice menite să compenseze efectele aerului rarefiat și ale temperaturilor scăzute, factori care afectează în mod tradițional performanța vehiculelor blindate în zonele de mare altitudine.

Desfășurarea acestui tip de echipament la frontiera sino-indiană este interpretată drept un nou semnal al intenției Beijingului de a-și consolida capacitățile militare în regiune, într-un context marcat de tensiuni recurente între cele două puteri asiatice.