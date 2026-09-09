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CFR Călători oprește temporar vânzarea online a biletelor. Când nu vor putea fi cumpărate

cfr călători

cfr călători

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 sept. 2026, 16:51

CFR Călători anunță că achiziționarea online a biletelor de tren va fi întreruptă temporar joi, 10 septembrie, timp de patru ore. Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări de mentenanță la echipamentele infrastructurii de rețea administrate de Informatică Feroviară.

Serviciile de achiziționare online nu vor fi disponibile în intervalul 01:00 – 05:00, în noaptea de miercuri spre joi. În această perioadă, pasagerii nu vor putea cumpăra bilete prin platforma online și nici prin aplicația CFR Călători. Activitatea va fi reluată după finalizarea lucrărilor de mentenanță.

Biletele pot fi cumpărate de la casele din gări

CFR Călători precizează că, în intervalul în care sistemele online sunt indisponibile, emiterea legitimațiilor de călătorie se va face la casele de bilete din stații.

Pasagerii care au deja bilete cumpărate online nu sunt afectați de întrerupere. Documentele de călătorie deja emise rămân valabile și pot fi prezentate în tren în format electronic.

Lucrări pentru infrastructura de rețea

Întreruperea este legată de lucrări de mentenanță la echipamentele infrastructurii de rețea administrate de SC Informatică Feroviară SA. Astfel de intervenții sunt necesare pentru menținerea funcționării sistemelor care asigură serviciile digitale de vânzare a biletelor.

În mod obișnuit, CFR Călători permite cumpărarea online a biletelor pentru traficul intern, inclusiv în ziua călătoriei, până la plecarea trenului, în funcție de disponibilitatea locurilor. După încheierea intervalului de mentenanță, serviciile online vor reveni la regimul normal.

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