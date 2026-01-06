Germania exclude măsuri suplimentare de securitate

Guvernul german a condamnat declarațiile fostului președinte rus Dmitri Medvedev, care a sugerat, într-un discurs public, posibilitatea capturării cancelarului german Friedrich Merz, după modelul operațiunii prin care Statele Unite l-ar fi extras pe președintele venezuelean Nicolás Maduro.

În același timp, Berlinul a transmis că nu vede motive pentru intensificarea măsurilor de securitate în urma acestor afirmații. Comentariile lui Medvedev au fost făcute după o întrebare adresată de agenția rusă de stat TASS, unul dintre principalele canale media controlate de Kremlin.

Jurnaliștii l-au întrebat pe oficialul rus: „Vă puteți imagina, chiar și în cadrul previziunilor dvs. incredibile, o astfel de operațiune specială împotriva liderului, să zicem, Germaniei?”

Dmitri Medvedev, care ocupă în prezent funcția de vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a răspuns că, în contextul evenimentelor recente din Venezuela, își poate „imagina destul de bine” acțiuni similare îndreptate împotriva liderilor altor state, inclusiv împotriva cancelarului german, potrivit Kyiv Post.

Într-o declarație ulterioară, Medvedev a vorbit despre o posibilă răpire a cancelarului german, pe care l-a numit „neo-nazistul Merz”, calificând un asemenea scenariu drept o „răsturnare de situație” și sugerând că ar avea „un anumit grad de realism”.

„Răpirea aceluiași neo-nazist Merz ar putea fi o mare întorsătură de situație în această serie de carnaval. Nimic nu ne mai poate surprinde aici. Există un sâmbure de realism într-un astfel de scenariu. Există motive pentru a-l urmări penal chiar și în Germania. Așadar, nu va fi păcat. Mai ales că burghezii suferă fără motiv”, a spus Medvedev.

Autoritățile de la Berlin au reacționat ferm la aceste afirmații. Sebastian Hille, purtătorul de cuvânt adjunct al guvernului german, a condamnat public declarațiile oficialului rus.

„Condamnăm cu fermitate astfel de amenințări”, a declarat Sebastian Hille, la Berlin.

Cu toate acestea, guvernul german a transmis că nu consideră necesară, în acest moment, adoptarea unor măsuri suplimentare de securitate pentru cancelarul Friedrich Merz, tratând declarațiile lui Medvedev drept retorică provocatoare.