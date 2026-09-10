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Sanatate· 1 min citire
Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ți se zbate ochiul?
Publicat10 sept. 2026, 11:22
Actualizat10 sept. 2026, 11:25
Ți s-a întâmplat să ți se zbată pleoapa fără un motiv aparent? În ediția de azi - Realitatea Medicală, Nicole Păcuraru explică de ce apare miochimia, un fenomen benign provocat cel mai des de oboseală, stres sau excesul de cofeină, și de ce acest semnal al organismului nu ar trebui ignorat.
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