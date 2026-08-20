Sorin Grindeanu, atac la Pîslaru înaintea discuțiilor de la Cotroceni: „Legea salarizării lipsește cu desăvârșire”

Sorin Grindeanu critică lipsa unui proiect public al legii salarizării, cu numai câteva ore înaintea întâlnirii programate la Palatul Cotroceni și cu zece zile înainte de închiderea PNRR. El susține că angajații, sindicatele și partidele nu cunosc modificările pregătite și nici calculele care ar putea influența veniturile din mai multe sisteme-cheie. În aceste condiții, spune Grindeanu, nu poate fi obținut un acord politic real.
Proiectul legii nu a fost prezentat partidelor și sindicatelor
„Legea salarizării este sublimă - spun unii, problema este că lipsește cu desăvârșire!”
Grindeanu afirmă că se pregătește o lege pentru salariați fără ca aceștia să-i cunoască prevederile și fără ca sindicatele să fi primit informațiile necesare. Nici partidele nu ar fi văzut calculele referitoare la veniturile angajaților din domeniile considerate esențiale. În opinia sa, un acord politic nu poate fi construit în jurul unui proiect pe care participanții la discuții nu l-au primit.
PSD va participa la întâlnirea de la Cotroceni din respect pentru români și pentru Administrația Prezidențială, sub egida căreia au fost convocate discuțiile. Participarea nu înseamnă însă și acceptarea unui proiect necunoscut. Grindeanu se declară surprins că în spațiul public se vorbește despre „oferte de nerefuzat” pentru angajați, deși grilele salariale nu au fost făcute cunoscute.
Atac la adresa PNL, USR și a lui Dragoș Pîslaru
Grindeanu acuză PNL și USR că nu au reușit să negocieze legea cu reprezentanții Comisiei Europene. El susține că Dragoș Pîslaru nu s-a deplasat la Bruxelles pentru discuții directe, ci a trimis doar un proiect și s-a așteptat ca documentul să fie primit fără obiecții. În locul unei reacții favorabile, draftul ar fi primit critici.
În contrast, Grindeanu afirmă că PSD a reușit în mai multe rânduri să renegocieze la Bruxelles și să elimine din PNRR unele limitări acceptate anterior de PNL și USR. El amintește pragul de 9,4% pentru pensii, alocările financiare destinate autostrăzilor și prelungirea funcționării unor capacități energetice. De asemenea, susține că PSD a modificat legi legate de PNRR, iar argumentele prezentate au fost acceptate de Comisia Europeană.
Condiția PSD pentru susținerea legii
PSD nu va sprijini o variantă care ar reduce veniturile actuale ale angajaților. Partidul cere un proiect clar, construit pe criterii de echitate și prezentat înaintea oricărui acord politic.
„Încă o dată: PSD nu are un proiect al legii salarizării. Vom susține doar o lege clară, bazată pe echitate, în care angajații nu pierd din veniturile actuale!”