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Situație critică pe Dunăre. Navigarea cu bacul este oprită

Realitatea de Hunedoara
Scris deRealitatea de Hunedoara
Publicat20 aug. 2026, 20:38
Actualizat20 aug. 2026, 20:40
SursăRealitatea PLUS

Dunărea a secat atât de mult încât navigarea cu bacul a fost oprită temporar. Punctul de trecere de la Călărași-Ostrov, folosit intens de localnici dar și de turiștii care vor să ajungă în Bulgaria, a rămas acum doar o insulă imensă de nisip. Probleme sunt și în alte zone de frontieră din țară, unde operatorii bacurilor au fost nevoiți să oprească circulația pe fluviu.

Dunărea a ajuns o dună de nisip. Granița se trece la pas

Aceasta este imaginea reală de pe Dunăre. Nivelul apei a scăzut atât de mult, încât trecerea cu bacul de la Călărași spre Bulgaria a devenit imposibilă. De o săptămână bacul Calarasi Ostrov a fost închis. Situația rămâne incertă, mai ales ca apa scade cu 3 cm pe zi.

Acela este bacul de la Călărași care traversa zilnic sute sau chiar mii de persoane către Bulgaria. A fost oprit pe o perioadă nedeterminată din cauza debitului foarte scăzut al Dunării. În multe părți, apa nu ajunge nici măcar pana la genunchi, iar de multe ori oamenii spun că pot traversa Dunărea chiar și pe jos.

Reprezentanții firmei care operează bacul în această zonă spun că au încercat să dragheze canalul singuri, dar fără succes.

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