Nicușor Dan îl copiază pe Trump și dă interviuri din avion VIDEO
Ce le-a spus reporterilor, în fuga sa spre Macron
Nicușor Dan pare să fi preluat obiceiul lui Donald Trump, acela de a da interviu din avion. În drumul spre reuniunea Coaliției de Voință, șeful statului a răspuns întrebărilor reporterilor.
Reporter: Ce dorință v-ați pus de Revelion?
Nicușor Dan: Mi-am dorit o schimbare graduală în România
Reporter: Mos Crăciun ce v-a adus?
Nicușor Dan: Mănuși și sosete
Reporter: Ce înseamnă schimbare graduală?
Nicușor Dan: Suntem într un context internațional dificil pentru revoluții și destabilizare în România
Reporter: V-ați obișnuit cu deplasările cu avion militar?
Nicușor Dan: Asta este explicația pentru reducerea de 33 de milioane de care vorbeam
Reporter: Veți demara achiziția unui avion prezidential?
Nicușor Dan: La momentul potrivit, da, nu este momentul acum dar de exemplu nu avem comunicatii aici, eu 4 ore si jumatate am fost deconectat de realitatea din Romania și nu este normal
Reporter: Mizați pe stabilitatea coaliției și anul acesta?
Nicușor Dan: Da, categoric da
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News