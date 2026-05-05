Nicușor Dan, după căderea guvernului Bolojan: Nu este o decizie fericită în nicio democrație. Cu calm, vom trece prin asta - VIDEO

Sursă: Realitatea Financiara

Președintele Nicușor Dan a făcut o scurtă declarație de presă, prima sa reacție după ce moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut în Parlament. Șeful statului a îndemnat la calm și a dat asigurări că obiectivele majore ale României nu vor fi afectate.

PRINCIPALELE DECLARAȚII

Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului.

Invit la calm. România e un stat stabil, instituțiile funcționează.

Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României, pe aderarea la OCDE, pe execuția bugetului din 2026, pe direcția pro-occidentală, pe SAFE și PNRR. 31 mai – încheierea pe SAFE, pe ultimele ajustări PNRR, și 31 august – PNRR.

Chiar dacă procedurile pentru moțiune începuseră, săptămâna trecută Parlamentul a votat investiții de 9 miliarde pe SAFE, ca urmare a acestui consens. Începem negocierile pentru următorul guvern, începem cu negocieri informale, iar când opțiunile se vor cristaliza, negocieri formale.

Înțeleg așteptările românilor legate de corupție, de viața de zi cu zi.

Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil, exclud scenariul alegerilor anticipate. Subliniez: la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental.

Cu calm, vom trece prin asta.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a trecut cu un scor zdrobitor: 281 de voturi „pentru" și doar 4 „împotrivă", depășind cu mult pragul de 233 de voturi necesar pentru adoptare.

Ca urmare, premierul Ilie Bolojan și întregul cabinet sunt demiși. Guvernul va continua să funcționeze în regim interimar, cu atribuții limitate, până la formarea și instalarea noului executiv.