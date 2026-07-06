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Politica· 2 min citire
Ministrul apărării naţionale, Radu Miruţă, şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, fac parte din delegaţia României la Summitul NATO
Radu Miruță
Ministrul apărării naţionale, Radu Miruţă, şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, fac parte din delegaţia României, condusă de Preşedintele Nicuşor Dan, care va participa, în perioada 7-8 iulie 2026, la Summitul NATO de la Ankara.
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