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Politica· 1 min citire
Lucian Mușat (deputat AUR): „Revenim la taxarea corectă a contractelor part-time. Este o reparație necesară pentru sute de mii de angajați și antreprenori. Așteptăm votul din plenul Camerei Deputaților pentru a face dreptate”
Lucian Mușat (deputat AUR)
Publicat3 iun. 2026, 10:57
Actualizat1 iul. 2026, 11:03
Proiectul de lege ce prevede eliminarea supraimpozitării contractelor part-time a primit raport favorabil în Comisia de Buget-Finanțe și urmează să intre la votul final în Camera Deputaților. Proiectul a fost susținut și votat de AUR în comisie și urmează să fie votat și în plenul Camerei Deputaților.
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