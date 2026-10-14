Lista provizorie a miniștrilor din Guvernul Niculescu. Ce nume sunt vehiculate – SURSE

Lista provizorie a miniștrilor din viitorul Guvern condus de Luca Niculescu ar putea include atât reprezentanți ai PSD, cât și tehnocrați, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS.
Printre numele vehiculate se află Marian Neacșu pentru funcția de vicepremier, Daniel Zamfir pentru Ministerul Economiei și Alexandru Nazare pentru Ministerul Finanțelor. Negocierile pentru formarea echipei guvernamentale sunt însă în desfășurare, iar propunerile nu sunt definitive. Potrivit informațiilor obținute de Realitatea PLUS, pentru unele portofolii sunt analizate mai multe variante, inclusiv numirea unor tehnocrați.
Cine sunt miniștrii vehiculați pentru principalele portofolii
Pentru funcția de vicepremier este luat în calcul Marian Neacșu, care ar putea prelua și portofoliul Ministerului Afacerilor Interne, potrivit surselor citate. La Ministerul Economiei ar putea ajunge Daniel Zamfir.
Pentru Ministerul Afacerilor Externe este vehiculat numele diplomatului Dan Neculăescu, în timp ce pentru Ministerul Educației este luat în calcul Sorin Costreie.
La Ministerul Finanțelor ar putea rămâne Alexandru Nazare, iar pentru Ministerul Muncii este vehiculat Florin Manole. Portofoliul Justiției ar putea fi preluat de Radu Marinescu, în timp ce pentru Ministerul Sănătății este luat în calcul fostul ministru Alexandru Rogobete.
Negocieri pentru Ministerul Energiei și Ministerul Transporturilor
Pentru Ministerul Energiei nu a fost stabilită încă o variantă finală. Potrivit surselor Realitatea PLUS, sunt analizate atât posibilitatea ca portofoliul să fie preluat de Bogdan Ivan, cât și numirea unui tehnocrat.
La Ministerul Mediului este vehiculat numele lui Mihai Ghigicu. Pentru Ministerul Transporturilor sunt luate în calcul două variante: Ciprian Șerban sau Ionuț Masala.
Eugen Teodorovici, luat în calcul pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
Pentru Ministerul Dezvoltării este vehiculat Alexandru Stoica. În ceea ce privește Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, sursele citate de Realitatea PLUS susțin că este luat în calcul și numele lui Eugen Teodorovici.
Lista este, în acest moment, provizorie. Negocierile continuă, iar componența viitorului Guvern ar urma să combine reprezentanți social-democrați cu miniștri tehnocrați. Niciuna dintre variantele vehiculate nu este încă definitivă.