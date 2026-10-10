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Elena Udrea, avertisment dur despre alegerile anticipate: „Ar fi catastrofal. Ar complica foarte mult situația!”

Elena Udrea

Elena Udrea

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Scris deAndreea Damian
Publicat10 oct. 2026, 20:03
SursăRealitatea.net

Elena Udrea nu crede că alegerile anticipate ar fi soluția pentru criza politică actuală! Fostul ministru spune că partidele ar trebui să pune bazele unui guvern stabil. Declarațiile au fost făcute în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, într-un dialog cu Ion Cristoiu în cadrul emisiunii „Arhitectura Puterii”.

„Ar fi catastrofal să avem alegeri anticipate din acest punct de vedere. Nu, pentru că nu s-ar așeza lucrurile din nou. Am avea o confirmare că AUR este primul partid. Peste 50% nu va avea. Adică, mă gândesc: mai sunt doi ani.

Mai bine să rămânem în situația aceasta, iar partidele să se înțeleagă și să facă un guvern, să reușim să mai îndreptăm ce se mai poate din situația economică dezastruoasă.

Și vorbesc ca un om care activează în privat în momentul acesta. Mai bine să se pregătească pentru alegerile de peste doi ani, decât să pornim acum această nebunie a campaniei electorale, că eu cred că ne-am complica prea tare”, a declarat Elena Udrea.

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