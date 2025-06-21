DOMINIC FRITZ, VALIDAT ÎN FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL USR
Validarea a fost făcută de participanţii la congres
Congresul Uniunii Salvați România l-a validat pe Dominic Fritz, sâmbătă, în funcţia de preşedinte al partidului.
În urmă cu o săptămână, edilul Timișoarei a câştigat alegerile interne pentru conducerea formaţiunii.
Validarea a fost făcută de participanţii la congres, prin intermediul unei aplicaţii online.
Dominic Fritz a câştigat alegerile interne pentru conducerea partidului, întrunind 62% dintre opţiuni (7.312 voturi), urmat de Violeta Alexandru cu 22,03% (2.396 voturi), Luiza Elena Oancea cu 2,69% (292 voturi) și Eduard Răducanu cu 2,69% (292 voturi).
Alegerile s-au desfăşurat în perioada 11 - 13 iunie, preşedintele fiind ales prin vot direct şi secret, pe o platformă electronică securizată.
Fost preşedinte al USR, Elena Lasconi şi-a dat demisia la începutul lunii mai.
Citește și:
- 16:06 - România plătește zeci de milioane de euro dobânzile pentru împrumuturile acordate Ucrainei – DOCUMENT
- 15:58 - Discuție cu miză crucială la Cotroceni: Nicușor Dan, față în față cu Sorin Grindeanu, în plin haos politic
- 14:10 - Planul PSD pentru debarcarea lui Bolojan. Negocieri pe ultima sută de metri, ce se pregătește
- 13:07 - Daniel Băluță, atac direct la Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu: „Rezultatele arată doar DEZASTRU”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News