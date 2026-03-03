Politica· 1 min citire
Călin Georgescu, din nou la secția de poliție din Buftea. Mesaj de forță pentru români
3 mar. 2026, 08:36
Președintele interzis va semna controlul judiciar
Președintele interzis Călin Georgescu va ajunge marți, 3 martie, din nou în fața polițiștilor din Buftea pentru a semna controlul judiciar.
Este vorba despre o măsură preventivă care a fost prelungită în urmă cu câteva săptămâni de judecătorii Tribunalului București pentru încă 60 de zile.
La finalul procedurii, este așteptat ca liderul suveranist să transmită un mesaj important pentru toți românii care îl susțin.
Ca în fiecare zi de marți, susținătorii președintelui interzis se vor strânge cu siguranță în număr mare pentru a-l susține. În curând veți afla mesajul de forță transmis de liderul suveranist Călin Georgescu în exclusivitate la Realitatea PLUS.
