Benjamin Netanyahu: „Atacul asupra Iranului era obligatoriu pentru a preveni o catastrofă”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis că era obligatoriu ca Israelul, alături de America, să atace acum Iranul pentru a preveni o catastrofă. Acesta a transmis că iranienii aveau ca obiectiv să distrugă America, motiv pentru care și-au construit buncăre subterane care ajutau la programul acestora de bombe atomice. Oficialul a adăugat că era nevoie de un președinte ca Donald Trump pentru a începe această operațiune împotriva Iranului.

"Motivul pentru care trebuie să acționăm acum este că, după ce le-am lovit bazele nucleare și programul de rachete balistice, ați crede că vor învăța o lecție. Dar nu au făcut-o, pentru că sunt iraționali. Sunt complet fanatici în privința asta, în privința obiectivului de a distruge America. Așa că au început să construiască noi instalații, noi locuri, buncăre subterane care ar face programul lor de rachete balistice și programele lor de bombe atomice imune în câteva luni.

Dacă nu s-ar fi luat măsuri acum, nu s-ar fi putut lua măsuri în viitor și atunci ar fi putut viza America, ar fi putut șantaja America. Ne-ar fi putut amenința pe noi și pe toți cei din jur, așa că trebuiau luate măsuri și era nevoie de un președinte hotărât, precum Donald J. Trump, pentru a lua aceste măsuri", a declarat Netanyahu.