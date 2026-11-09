Anca Alexandrescu, avertisment pentru George Simion: „Dacă mâine Călin Georgescu se rupe de AUR, nu vor mai lua nici 20%”

Jurnalista Anca Alexandrescu susține că mișcarea suveranistă are nevoie de unitate și acest lucru se poate realiza sub conducerea fostului candidat prezidențial Călin Georgescu. Reacția vine după ce deputatul AUR Mohamad Murad a afirmat, în exclusivitate la Culisele Statului Paralel, că i-ar propune lui Georgescu să devină președintele AUR. În acest context, Anca Alexandrescu a calificat propunerea drept „corectă”. Pe de altă parte, jurnalista l-a acuzat pe actualul lider al partidului, George Simion, că este principalul vector al dezbinării din rândul suveraniștilor.
Într-o intervenție în direct la Realitatea Plus, Anca Alexandrescu a afirmat că succesul mișcării suveraniste depinde de capacitatea liderilor săi de a depăși conflictele interne și de a se reuni în jurul unui proiect politic comun.
Anca Alexandrescu: mesajul lui Murad, unul corect, dar dezbinarea vine din deciziile lui Simion
Cred că mesajul domnului Murad a fost unul corect. Este vorba de unitatea valului suveranist, pentru că în ultima perioadă am avut parte numai de dezbinare din cauza unor decizii ale liderului AUR, George Simion.
Eu cred nu numai că ar trebui ca domnul Georgescu să fie liderul suprem (al AUR - n.r.), pentru că oricum este clar liderul Mișcării Suveraniste, ar trebui adunate toate bucățelele suveraniste sub același stag, adică al lui Călin Georgescu.
a declarat Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel".
Alexandrescu: „Dacă mâine Călin Georgescu se rupe de AUR, nu iau nici 20%”
Pe de altă parte, jurnalista a subliniat faptul că liderul AUR, George Simion, a încercat să confiște în favoarea sa apropierea de Călin Georgescu, însă fostul candidat la președinție este cel datorită căruia mișcarea suveranistă s-a coagulat și s-a menținut după anularea alegerilor prezidențiale din 2024.
El (Călin Georgescu – n.r.) este cel care a născut această mișcare în decembrie 2024, înainte de turul 1 al alegerilor, a crescut după anularea alegerilor și a fost ținută doar datorită domnului Georgescu (...)
Dacă mâine Călin Georgescu se rupe de AUR, AUR nu mai ia nici măcar cei 20% pe care i-a luat la alegerile de la 1 decembrie 2024.
a avertizat realizatoarea TV.
Anca Alexandrescu, atac la George Simion: „Orice derapaj care se va întâmpla de acum înainte va fi responsabilitatea lui”
Nu mă regăsesc în comportamentul misogin, violent, care instigă la ură și la violență și care încearcă în continuare să țină românii separați și nu voi fi alături de George Simion, dar alături de Călin Georgescu și de ceea ce reprezintă simbolul Călin Georgescu voi fi întotdeauna.
Orice derapaj care se va întâmpla de acum înainte va fi responsabilitatea domnului George Simion, care are astfel de apucături publice, instigă oamenii și îi împarte în buni și răi.
a mai opinat Anca Alexandrescu.
Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a adus în discuție și acțiunile politice suspicioase ale liderului AUR, afirmând că și acest lucru ar fi contribuit la dezbinarea taberei suveraniste.
Îmi pare foarte rău, dar domnul George Simion, după ce s-a plimbat pe la ușile ambasadelor din București, s-a plimbat prin capitalele din Europa și s-a dus și prin America, prin America de Sud, acum s-a trezit suveranismul în el.
Nu vreau să incit oamenii și să-i instig așa cum face George Simion, nici la violență, nici la ură, pentru că domnul Simion, astăzi, am văzut că îi cataloghează pe cei care nu vor veni alături de el la protest ca fiind slugi ale Bruxellesului.
a precizat Alexandrescu.