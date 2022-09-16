Scenariul negru pentru iarnă: cât de pregătiți suntem pentru o pană generală de energie | Reportaj Realitatea Plus - VIDEO

Guvernul discută despre economisirea la sânge a energiei și analizează mai multe măsuri prin care să ajute populația
Iarna care bate la ușă se anunță extrem de dificilă pentru români. Guvernul discută despre economisirea la sânge a energiei și analizează mai multe măsuri prin care să ajute populația. Unele dintre ele au fost decise deja în Coaliție: plafonarea prețului lemnului de foc la 500 de lei pe metru ster și demararea programului rabla pentru becuri, adică se vor oferi ajutoare pentru înlocuirea becurilor cu filament. Deși puțin probabil, nu este imposibil ca țara noastră să se confrunte, la iarnă, cu cel mai negru scenariu: pana totală de curent, numită și „marele blackout”.
Specialiștii recunosc totuși că, dacă nu vrem să fim luați pe nepregătite de sezonul rece, trebuie să începem de acum să economisim. Nu este însă nevoie să stingem complet lumina sau să recurgem la măsuri extreme.
"Nu este exclus, în totalitate, dar un blackout care înseamnă afectarea unei zone foarte întinse și un număr foarte mare de consumatori, este o probabilitate redusă în România (...) Exista un plan în astfel de situații, sunt instituții, spitale, clădirile care nu pot fi deconectate sunt alimentate secundar de rezerva care sunt acționate automat", a declarat expertul în energie Silvia Vlăsceanu pentru Realitatea Plus.
În rest, oricine poate apela la gesturi simple de economisire, cum ar fi să stingeți becurile din cameră, dacă nu este necesară lumina, dar și să profitați cât mai mult de iluminatul natural
Românii vor putea să își înlocuiască becurile vechi cu unele economice, printr-un program care va demara cât de curând. Guvernanții anunță însă modificarea Ordonnaței pe energie, astfel încât consumul să fie calculat ținând cont de media ultimilor 3 ani. În ceea ce privește gazele, autoritățile dau asigurări că la iarnă nu vom avea probleme cu stocurile. Și prețul lemnului de foc va fi plafonat la 500 de lei pe metru ster. De asemenea va fi interzis exportul de lemne de foc.