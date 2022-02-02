Olguța Vasilescu: „Modificarea 9,4% la pensii ne privește pe noi și copiii noștri. PNRR se poate renegocia punctual. Se numește optimizare”

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Olguța Vasilescu susține că modificarea PNRR pentru majorarea pensiilor din România privește toate generațiile din România, părinți, copii și bunici, în egală măsură, pentru a nu rămâne la pensii de cel mult 400 de euro până în anul 2070. Fostul ministru PSD al Muncii a dezvăluit că renegocierea PNRR se poate face, punctual, nu în ansamblu, marți seară, în exclusivitate, la Realitatea PLUS, în emisiunea Legile Puterii cu Alexandra Păcuraru.