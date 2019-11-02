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Economie· 1 min citire
Momente emoționante la Mina Paroșeni
Momente emoționante la Mina Paroșeni
Momente emoționante au avut loc, astăzi, în curtea minei Paroșeni, parte a Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului. Familiile minerilor blocați în subteran au venit să își vadă soții sau tații.
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