Momente emoționante la Mina Paroșeni

Scris de Baciu Anastasia Publicat: 2 nov. 2019, 21:32

Momente emoționante au avut loc, astăzi, în curtea minei Paroșeni, parte a Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului. Familiile minerilor blocați în subteran au venit să își vadă soții sau tații.

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