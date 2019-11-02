Economie· 1 min citire

Momente emoționante la Mina Paroșeni

Momente emoționante la Mina Paroșeni

Momente emoționante la Mina Paroșeni

Scris de Baciu Anastasia Publicat: 2 nov. 2019, 21:32

Momente emoționante au avut loc, astăzi, în curtea minei Paroșeni, parte a Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului. Familiile minerilor blocați în subteran au venit să își vadă soții sau tații.

Momente emoționante au avut loc, astăzi, în curtea minei Paroșeni, parte a Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului. Familiile minerilor blocați în subteran au venit să își vadă soții sau tații. 

De aproape o săptămână nu i-au mai văzut pe cei dragi, iar astăzi, preț de câteva momente, minerii au ieșit la suprafață pentru a-și revedea familiile.

Ortacii au primit pachete cu alimente din partea celor care i-au vizitat, iar apoi s-au întors în subteran acolo unde continuă protestul.

Reamintim faptul că peste 100 de mineri de la minele Paroșeni și Uricani s-au blocat în subteran de aproape o săptămână

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