Economie· 1 min citire

Bonificatii pentru cei care consumă puțin curent - Nicolae Ciucă: „Avem măsuri prin care să reducem risipa”

Bonificatii pentru cei care consumă puțin curent - Nicolae Ciucă: „Avem măsuri prin care să reducem risipa”

Bonificatii pentru cei care consumă puțin curent - Nicolae Ciucă: „Avem măsuri prin care să reducem risipa”

Realitatea de Hunedoara
Scris de Realitatea de Hunedoara Publicat: 10 sept. 2022, 20:10

Românii care consumă mai puțină energie la orele de vârf ar putea să plătească un preț mai mic, anunță premierul Nicolae Ciucă. Măsura este discutată la nivelul Guvernului și al Consiliului Europei

Românii care consumă mai puțină energie la orele de vârf ar putea să plătească un preț mai mic, anunță premierul Nicolae Ciucă. Măsura este discutată la nivelul Guvernului și al Consiliului Europei

Întrebat dacă am putea vorbi despre premierea celor care reduc consumul la orele de vârf, premierul Nicolae Ciucă a răspuns: Am discutat în ședința de guvern despre acest subiect, deocamdată nu avem o soluție tehnică, sunt măsuri la care ne-am gândit, să reducem risipa și să fie bonificați cei care consumă mai puțin în orele de vârf”.

„Am discutat în coaliție și am convenit ca în momentul în care avem datele să producem toate modificările care se impun”, a mai spus Nicolae Ciucă, sâmbătă, la școala de vară a tinerilor liberali, care se defășoară pe litoral.

Ordonanța de urgență va fi modificată după ce oficialii europeni decid măsurile de combatere a crezei energetice.

Nicolae Ciucă a dat asigurări, sâmbătă, că Guvernul este în măsură să sprijine furnizorii de energie dacă vor avea probleme cu banii.

Nicolae Ciucă, după ce furnizorii de energie au anunțat că au probleme cu banii: „Suntem în măsură să îi sprijinim”

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