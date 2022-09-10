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Economie· 1 min citire
Bonificatii pentru cei care consumă puțin curent - Nicolae Ciucă: „Avem măsuri prin care să reducem risipa”
Bonificatii pentru cei care consumă puțin curent - Nicolae Ciucă: „Avem măsuri prin care să reducem risipa”
Românii care consumă mai puțină energie la orele de vârf ar putea să plătească un preț mai mic, anunță premierul Nicolae Ciucă. Măsura este discutată la nivelul Guvernului și al Consiliului Europei
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