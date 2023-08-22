Economie· 1 min citire

Anunț important privind majorarea pensiilor în 2024: Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, confirmă planurile de creștere

Anunț important privind majorarea pensiilor în 2024: Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, confirmă planurile de creștere

Anunț important privind majorarea pensiilor în 2024: Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, confirmă planurile de creștere

Realitatea de Hunedoara
Scris de Realitatea de Hunedoara Publicat: 22 aug. 2023, 09:29

Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a adus clarificări privind majorarea pensiilor în cursul anului 2024

Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a adus clarificări privind majorarea pensiilor în cursul anului 2024, subliniind că acestea vor fi crescute dacă noua lege a pensiilor va fi finalizată și implementată până la data de 1 ianuarie 2024.

Anunțul vine ca o veste importantă pentru milioanele de pensionari din România, întrucât schimbările în sistemul de pensii reprezintă o temă de dezbatere constantă și au impact asupra traiului persoanelor în vârstă.

Este foarte important ca toți românii să știe că în acest moment lucrăm la legea pensiilor. În cazul în care vom avea noua lege a pensiilor aplicabilă de la 1 ianuarie 2024, ne vom supune reglementărilor noii legi a pensiilor.

În cazul în care vom merge în continuare pe actualul cadru legislativ, vom respecta formula elvețiană care spune că inflație+ jumătate din câștigul salarial mediu brut.

Una dintre măsurile pe care intenționăm să le luăm în noua lege a pensiilor este aceea de a face indexarea în martie, astfel încât să avem datele de la Institutul Național de Statistică și să ținem cont de datele anului anterior“, a spus Simona-Bucura Oprescu.



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