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Economie· 2 min citire
Actuala criză energetică a arătat că România nu are suficiente capacităţi de stocare a energiei electrice
Criză energetică
Publicat17 aug. 2026, 08:04
Sursărealitatea.net
Ministerul Mediului va elabora un act normativ care va oferi 80 de milioane de euro pentru construirea de noi capacităţi de stocare.
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