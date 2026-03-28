România trece la ora de vară! La noapte ceasurile se dau înainte

România face trecerea oficială la ora de vară în noaptea de sâmbătă spre duminică, 28 spre 29 martie 2026. La ora 03:00, ceasurile vor fi date înainte, devenind ora 04:00, ceea ce înseamnă că ziua de duminică va fi cea mai scurtă din an.

Această schimbare, aplicată la nivel european, va rămâne în vigoare până în ultima duminică din octombrie, când se revine la ora de iarnă.

Cum afectează ora de vară organismul

Trecerea la ora de vară nu este doar o simplă ajustare a ceasului, ci are efecte directe asupra organismului.

În primele zile după schimbare, pot apărea:

oboseală accentuată

dificultăți de concentrare

tulburări de somn

stare generală de disconfort

Adaptarea organismului poate dura câteva zile, iar specialiștii recomandă culcarea mai devreme și evitarea ecranelor înainte de somn pentru o tranziție mai ușoară.

Circulația trenurilor după schimbarea orei

CFR Călători a anunțat că trecerea la ora de vară nu modifică mersul trenurilor aflat în vigoare.

Principalele precizări:

Trenurile vor circula conform orarului stabilit

Garniturile aflate în mers la ora 03:00 (care devine 04:00) își vor continua traseul până la destinație

Dacă există suprapuneri de plecări între 04:00 și 05:00, acestea vor fi gestionate în funcție de rangul trenului

În traficul internațional, trenurile vor circula normal, deoarece și țările vecine aplică schimbarea în aceeași zi

Când a fost introdusă ora de vară în România

România a introdus pentru prima dată ora de vară în 1932. Sistemul a fost aplicat până în 1939, apoi întrerupt și reintrodus în 1979. Din 1997, regula actuală este aliniată la cea europeană: schimbarea are loc în ultima duminică din martie și ultima duminică din octombrie.

La nivel european, Parlamentul European a votat în 2019 eliminarea schimbării sezoniere a orei, însă decizia finală aparține fiecărui stat membru, iar până în prezent nu a fost implementată o modificare unitară.

De ce există ora de vară

Conceptul de oră de vară a fost introdus pentru a folosi mai eficient lumina naturală și pentru a reduce consumul de energie. Primele țări care au aplicat acest sistem au fost Germania și Marea Britanie, în 1916, în timpul Primului Război Mondial.

Trecerea la ora de vară aduce zile mai lungi și mai multă lumină naturală, dar vine și cu un impact temporar asupra organismului. Deși schimbarea este de rutină, efectele ei sunt resimțite de majoritatea oamenilor, iar adaptarea necesită câteva zile. În ceea ce privește transportul feroviar, circulația trenurilor rămâne stabilă, fără modificări majore în program.