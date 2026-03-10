Revoltă în educație: simularea Evaluării Naționale 2026 ar putea fi boicotată în mai multe județe. Profesorii, sătui de măsurile lui Bolojan

Profesorii din mai multe județe ar putea boicota simularea examenului de Evaluare Națională, potrivit informațiilor anunțate marți de șeful Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ), Vasile Șteopoaie.

Sindicatele din învățământ susțin că, în unele școli, profesorii ar fi fost supuși unor presiuni pentru a semna că vor participa la organizarea simulărilor. Sindicatul afirmă că situația a dus la tensiuni în sistem și acuză existența unor „presiuni și intimidări nemaiîntâlnite din partea conducerii școlilor și a inspectoratelor, mai mari decât la greva din 2023”.

În județ există 77 de unități de învățământ, de stat sau private, care au elevi de clasa a VIII-a în acest an școlar. În 72 dintre acestea simularea ar urma să se desfășoare normal, însă în cinci școli profesorii nu intenționează să organizeze testările. Una dintre aceste unități de învățământ este din mediul urban, în municipiul Bistrița, iar celelalte sunt din mediul rural.

"Conform datelor centralizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud până la această oră, din cele 77 de unităţi de învăţământ de stat sau particulare care şcolarizează în acest an şcolar elevi de clasa a VIII-a în învăţământul de masă, în 72 se va desfăşura simularea Evaluării Naţionale 2026, în timp ce în cinci unităţi nu se va organiza această simulare. Unităţile în care nu se organizează simularea EN sunt: Şcoala Gimnazială Aurel Rău Josenii Bârgăului, Şcoala Gimnazială \"Ioan Pop Reteganul\" Reteag, Şcoala Gimnazială \"Ştefan cel Mare\" Bistriţa, Şcoala Gimnazială \"Viorel Nimigeanu\" Nimigea de Jos, Şcoala Gimnazială Uriu", a transmis Şteopoaie.

Acesta a precizat că situația se poate schimba în perioada următoare. "Situaţia este în dinamică, putând surveni modificări în zilele următoare".

Simularea examenului de Evaluare Națională este programată să aibă loc în perioada 16–18 martie. Nemulțumirile profesorilor sunt legate de mai multe măsuri discutate în sistemul de educație, printre care creșterea normei didactice, creșterea numărului de elevi dintr-o clasă sau grupă, comasarea unor unități de învățământ și reducerea plafonului până la care se acordă indemnizația de hrană.