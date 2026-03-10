Incendiu pe autostrada A1, în județul Timiș. Un TIR care transporta aparatură fitness a ars ca o torță
Incendiu pe autostrada A1, în județul Timiș. Un TIR care transporta aparatură fitness a ars ca o torță
Un autotren care transporta aparatură fitness a luat foc, luni seară, pe autostrada A1, în zona localității Belinț, din județul Timiș.
Inspectorat pentru Situații de Urgență (ISU) Timiș a transmis că în urma unui apel primit pe SNUAU 112, pompierii au fost solicitați să intervină, luni seară, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un autotren. Incidentul s-a produs la kilometrul 476 al autostrăzii A1, pe sensul de mers spre Deva.
Atunci când salvatorii au ajuns la fața locului, autotrenul ardea generalizat, iar șoferul se afla în afara acestuia, nefiind rănit. Autotrenul transporta aparate fitness, se arată într-o o informare de presă a ISU Timiș.
Incendiul s-a propagat la vegetația de lângă autostradă pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați, astfel că în sprijin a fost solicitată și o autospecială de stingere din cadrul Stației de Pompieri Buziaș.
La locul evenimentului s-au deplasat trei autospeciale de stingere din cadrul Detașamentului 1 Timișoara și al Punctului de Lucru Topolovățu Mare, o autocisternă de 30.000 l de apă din cadrul Detașamentului 2 Timișoara și 17 pompieri.
Citește și:
- 13:01 - Februarie 2026 a fost a cincea cea mai caldă ultimă lună de iarnă din istoria înregistrărilor
- 12:55 - Petrolul s-a ieftinit semnificativ pe pieţele internaţionale
- 12:49 - Peste 1.700 de situaţii de urgenţă gestionate de pompieri, în doar 24 de ore
- 12:36 - CSM - Interviuri cu procurorii propuşi la şefia marilor parchete
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News