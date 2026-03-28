Noi dezvăluiri BOMBĂ la Rizea TV: Andrei Sârbu - noul ȚEPAR în domeniul imobiliar în România
Cristian Rizea
În spațiul public au apărut recent declarații controversate făcute de Cristian Rizea, care vizează activitatea unor persoane implicate în proiecte imobiliare din România.
Acesta a susținut, într-o intervenție la Rizea TV, existența unor practici discutabile în domeniul dezvoltărilor rezidențiale, menționând nume precum Andrei Sârbu, Robertino Georgescu și Dan Drăgulin. Declarațiile includ acuzații privind gestionarea unor investiții și intrarea în insolvență a unor companii implicate în proiecte imobiliare.
Printre proiectele menționate se numără și dezvoltări rezidențiale asociate cu branduri internaționale, precum Ellie Saab Towers.
De asemenea, au fost făcute referiri la utilizarea unor mecanisme financiare, inclusiv instituții de tip IFN (instituții financiare nebancare), despre care Rizea susține că ar fi fost folosite pentru finanțarea unor proiecte aflate în dificultate.
