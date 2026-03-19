Moscova transmite un mesaj dur: participarea la operațiunea SUA în Ormuz înseamnă implicare directă în război

Rusia avertizează că orice stat care decide să se alăture coaliției conduse de Statele Unite în Strâmtoarea Ormuz va fi considerat parte implicată în conflictul din Orientul Mijlociu și complice la acțiunile împotriva Iranului.

Declarația a fost făcută de purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova, care a subliniat că poziția Moscovei rămâne neschimbată.

„Pornim de la faptul că o soluţie pentru reluarea navigaţiei prin Strâmtoarea Ormuz trebuie căutată la masa negocierilor”, a afirmat aceasta.

Oficialul rus a reiterat și critica față de acțiunile militare desfășurate de Israel și Statele Unite, pe care le consideră nejustificate și neprovocate, cerând încetarea imediată a ostilităților.

Moscova insistă asupra necesității unor soluții politice și diplomatice pentru detensionarea situației, în contextul escaladării conflictului din regiune.