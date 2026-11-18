Doi bărbați au fost transportați la spital după un accident rutier produs la intersecția străzilor Iosif Vulcan și Elena Văcărescu din Deva.
Impactul dintre un autoturism și o autoutilitară de transport marfă a necesitat intervenția pompierilor deveni. La fața locului au ajuns o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara.
Cei doi bărbați aflați în autoutilitară au necesitat îngrijiri medicale. După evaluarea inițială, victimele au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului din Deva pentru investigații suplimentare.
Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor pentru eliminarea riscurilor asociate accidentului. Circulația rutieră în zonă a fost parțial blocată pe parcursul intervenției.