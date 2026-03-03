Mită pentru permis: cât a oferit un șofer prins băut la volan ca să scape de sancțiune

Un șofer din Târgu Mureș este cercetat de procurori după ce ar fi încercat să mituiască un polițist pentru a-și recupera permisul de conducere, suspendat în urma unui control rutier.

Bărbatul a fost oprit în trafic după ce agenții au observat un comportament suspect la volan. În urma testării cu aparatul etilotest, s-a constatat că acesta consumase alcool peste limita legală.

Rămas fără permis, șoferul ar fi încercat să „rezolve problema” pe loc, oferindu-i polițistului o sumă de bani pentru a evita sancțiunea și pentru a-și recăpăta dreptul de a conduce.

Surse din anchetă susțin că agentul a refuzat mita și a sesizat imediat superiorii, fiind declanșată o procedură penală pentru dare de mită.

Cazul este instrumentat de autorități, iar bărbatul riscă acum nu doar suspendarea permisului, ci și pedeapsă penală, conform legislației din România.

Reprezentanții Poliției reamintesc că astfel de fapte sunt tratate cu maximă seriozitate și pot avea consecințe grave, mai ales atunci când sunt combinate cu conducerea sub influența alcoolului.