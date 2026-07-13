Panică în armata Rusiei: O mitralieră scăpată de sub control a băgat în sperieți un întreg pluton | VIDEO

Publicat 13 iul. 2026, 09:26 Actualizat 13 iul. 2026, 09:30 Sursă Realitatea.Net

Cine are nevoie de inamici când ai astfel de colegi la antrenamente? Un exercițiu al armatei ruse a fost la un pas de a intra în manualele de „așa nu”, după ce un soldat a scăpat de sub control o mitralieră rotativă grea, asigurându-se că absolut nimeni din poligon — cu excepția țintelor oficiale — nu se mai simte în siguranță.

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