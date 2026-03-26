Mircea Lucescu, mesaj dur înainte de Turcia – România: „Nu e normal!”

Cu doar o oră înaintea duelului dintre Turcia și România, selecționerul Mircea Lucescu a transmis un mesaj puternic, atât pentru echipa sa, cât și pentru oficialii FIFA.

Tehnicianul s-a declarat încrezător în șansele „tricolorilor”, subliniind importanța stării emoționale și a unității grupului înaintea unui meci decisiv.

„Trăim cu emoțiile acestea în fotbal. Avem o echipă construită pe o stare emoțională importantă și aș vrea ca aceasta să fie baza pentru jocul de azi, cu Turcia. Ne-am pregătit pentru acest meci și sunt bucuros că au revenit jucătorii accidentați.

Este adevărat că nu au jucat de mult timp împreună, dar eu cred că vor compensa prin perioada de pregătire și dorința de a obține un rezultat. Mă refer la Burcă, Drăgușin, Radu.

Nu mai există niciun semn de întrebare la Ionuț Radu. Decizia lui este corectă, el vrea să fie prezent în acest joc. Am vorbit cu doctorul și eu sper să fie 100% pregătit pentru acest meci. Sunt convins că lucrurile stau așa. I-am spus duminică să mai lase o noapte și să ia cea mai bună decizie. Apoi m-a sunat luni.

Este important pentru noi, experiența lui poate conta foarte mult. Am pierdut 4 portari în perioada asta, au fost foarte multe emoții, dar sperăm că totul va fi bine.

Nu am avut niciun mesaj special pentru băieți la plecarea de la hotel, dar acest meci va rămâne în istorie. Sunt convins că există dorință și foarte multă voință. Sunt convins că s-au pregătit foarte bine, la fel ca și turcii. Ei au avantajul jucătorilor care evoluează la un nivel foarte înalt, dar noi compensăm prin organizare de joc și dorința de a câștiga”, a declarat selecționerul.

Singura nemulțumire a lui Lucescu a fost legată de numărul redus de bilete alocate fanilor români pentru această partidă.

„Îmi pare rău pentru suporterii noștri. FIFA ar fi trebuit să acorde și celeilalte echipe mai multe bilete, ar fi trebuit 30% pentru echipa oaspete, așa este normal. Nu poți merge la baraj cu 2.000 de suporteri, nu este normal.”

România va încerca să obțină un rezultat pozitiv pe terenul din Istanbul, într-un meci care poate decide parcursul spre Cupa Mondială.