Mihai Fifor îl atacă dur pe Ilie Bolojan: „România este împinsă spre recesiune. Este nevoie de măsurile PSD”

Fifor îl acuză pe Bolojan că a împins România spre o criză economică

Fostul ministru și lider PSD Arad, Mihai Fifor, lansează un atac direct la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l că a împins România spre o criză economică prin măsurile de austeritate adoptate în ultimele luni.

Într-o postare în mediul online, Fifor susține că schimbarea de discurs a premierului privind finalul austerității nu ar fi rezultatul unei reevaluări economice, ci al presiunilor politice venite din partea Partidului Social Democrat și a Uniunii Democrate Maghiare din România. Potrivit social-democratului, România se află în pragul unei recesiuni tehnice, în contextul în care consumul ar fi în scădere de cinci luni consecutive.

Mihai Fifor îl pune la zid pe Ilie Bolojan. Măsurile de austeritate nu au rezolvat nimic în țară

„Nu am nicio emoție că, peste noapte, pe Ilie Bolojan l-ar fi cuprins grija pentru români atunci când anunță, cu aer de salvator, finalul austerității. L-aș fi creditat cu o urmă de bună-credință dacă, în toate lunile în care România a fost împinsă metodic spre colaps, aș fi văzut măcar cea mai mică tresărire de empatie. N-a existat nimic. Doar autosuficiență, rigiditate, dispreț față de realitatea socială, plus o obsesie contabilă care a ignorat deliberat efectele devastatoare asupra populației.

Românii sunt astăzi la limita suportabilității. Inflația a depășit orice prag, puterea de cumpărare s-a prăbușit, costul vieții a explodat, iar consumul – principalul motor al economiei românești – este în cădere liberă. În fața acestei realități, premierul a ales să persevereze într-o austeritate oarbă, ruptă de contextul economic și social, cu o încăpățânare care frizează iresponsabilitatea” , a scris Fifor pe Facebook.

Măsurile de relansare economică ale PSD, absolut necesare

PSD propune, în schimb, un program de stimulare economică, măsuri sociale pentru protejarea pensionarilor cu venituri mici și sprijin pentru categoriile vulnerabile. Liderul PSD Arad susține că, într-o economie în care consumul reprezintă o pondere majoră din PIB, orice măsură care afectează puterea de cumpărare poate accelera riscul de recesiune.

„În aceste condiții, implementarea urgentă a programelor PSD nu mai este o opțiune politică, ci o necesitate economică:

-Programul de stimulare economică, pentru relansarea investițiilor și repornirea economiei naționale;

-Programul social, pentru protejarea puterii de cumpărare și redresarea consumului;

-Pachetul de măsuri sociale pentru pensionarii cu venituri mici și copiii vulnerabili, care nu este „pomană electorală”, ci instrument economic direct: fiecare leu acordat acestor categorii se întoarce integral în consum și produce efect de multiplicare în economie. Cei care repetă lozinca sterilă că „România nu trebuie să crească pe consum” fie nu înțeleg economia europeană, fie o falsifică deliberat. În Uniunea Europeană, media consumului final este de 74% din PIB. România are 81%, fiind mult mai expusă decât alte state la orice șoc de consum.

Consumul gospodăriilor reprezintă aproape 62% din PIB, față de 51% media UE. Aceste cifre nu sunt opinii politice, sunt realități statistice. Într-o economie construită pe consum, a lovi în consum înseamnă a împinge țara spre recesiune. Exact asta a făcut premierul Bolojan. Iar dacă astăzi premierul mimează abandonarea austerității, o face nu din responsabilitate, ci pentru că realitatea economică și presiunea politică l-au prins din urmă”, a mai punctat Fifor.

