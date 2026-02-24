Vladimir Putin, mesaj dur pentru Ucraina la patru ani de la începerea războiului: „Vor merge până la un punct extrem şi apoi vor regreta”

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a lansat marți un nou avertisment dur la adresa Ucrainei și a aliaților săi, afirmând că aceștia riscă consecințe grave dacă „forțează prea mult nota” în conflictul cu Moscova.

Declarațiile au fost făcute în fața ofițerilor Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), în ziua în care se împlinesc patru ani de la lansarea invaziei pe scară largă în Ucraina.

În discursul său, liderul de la Kremlin a susținut că adversarii Rusiei nu au reușit să obțină o victorie decisivă pe câmpul de luptă și ar fi trecut la metode alternative.

„Ei nu au reușit să provoace o înfrângere strategică Rusiei. De aceea mizează pe teroarea individuală și de masă: bombardarea orașelor, sabotarea infrastructurii și tentative de asasinat”, a declarat Putin.

Acesta a afirmat că există o dorință clară, în rândul adversarilor Moscovei, de a „învinge Rusia prin orice mijloace”. „Vor merge până la un punct extrem și apoi vor regreta”, a avertizat președintele rus.

Putin a acuzat Ucraina că ar sabota negocierile de pace mediate de Statele Unite ale Americii, prin atacuri asupra infrastructurii energetice ruse. De asemenea, el a susținut că Kievul ar urmări inclusiv distrugerea conductelor de gaze Turk Stream și Blue Stream din Marea Neagră.

În același context, consilierul prezidențial pentru politică externă, Iuri Ușakov, a declarat că Rusia va contacta autoritățile americane în legătură cu presupuse tentative ale Ucrainei de a obține arme nucleare.

Potrivit Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR), Franța și Regatul Unit ar lucra „în secret” pentru furnizarea de arme nucleare și rachete către Ucraina — afirmații care nu au fost confirmate independent.

Prin acest discurs, Vladimir Putin a transmis un nou semnal de descurajare către Occident, sugerând că Moscova este conștientă de implicațiile unui eventual conflict nuclear și că nu va ezita să reacționeze dacă se va simți amenințată.

Mesajul vine într-un moment de tensiuni crescute, pe fondul stagnării negocierilor de pace și al intensificării atacurilor asupra infrastructurii energetice din regiune.