Incendiu puternic într-o hală industrială din Hunedoara. Pompierii au intervenit cu cinci autospeciale pentru stingerea flăcărilor

Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de miercuri spre joi într-o hală industrială din localitatea Romos, județul Hunedoara. Pompierii militari au intervenit de urgență pentru limitarea și lichidarea flăcărilor, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara.

Potrivit sursei citate, 22 de pompieri ai Detașamentelor Orăștie și Deva au acționat la fața locului cu cinci autospeciale de stingere și un echipaj medical SMURD.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta violent la acoperișul halei, în interiorul căreia era amplasat un gater. În apropierea utilajului se aflau mai multe stive de lemne, ceea ce a alimentat arderea și a generat degajări masive de fum.

Intervenția a fost îngreunată de prezența materialelor ușor inflamabile și de un camion parcat în curtea gaterului. Pompierii au reușit, însă, să împiedice propagarea flăcărilor către autovehicul, evitând astfel extinderea incendiului și producerea unor pagube suplimentare.

„Echipajele de stingere au lichidat incendiul, dar misiunea pompierilor a continuat pentru a se asigura că au fost eliminate toate focarele, dar și pentru înlăturarea efectelor negative ale izbucnirii flăcărilor. Cauza probabilă a producerii incendiului este în curs de stabilire”, a precizat ISU Hunedoara.



