Călin Georgescu merge la Buftea pentru controlul judiciar: este prima apariție după decizia Curții de Apel București

10 mar. 2026, 07:39
Actualizat: 10 mar. 2026, 11:02
Călin Georgescu merge la Buftea pentru controlul judiciar

Călin Georgescu merge la Buftea pentru controlul judiciar

Articol scris de Realitatea de Hunedoara

Președintele interzis ajunge astăzi la secția de poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar.

Susținătorii lui Călin Georgescu s-au adunat, marți dimineață, la secția de poliție din Buftea acolo unde candidatul interzis urmează să ajungă pentru a semna controlul judiciar. Este prima apariție a președintelui interzis după decizia crucială a magistraților care au ANULAT de la dosar mai multe declarații.

Este prima apariție după ce judecătorii Curții de Apel București au decis să elimine mai multe probe din ce-al doilea dosar pentru care a fost trimis în judecată.

Mesajul lui Călin Georgescu îl vedeți în această dimineață, în exclusivitate la televiziunea poporului. Aseară, Cristela Georgescu a făcut dezvăluiri șocante în emisiunea Ancăi Alexandrescu, Culisele Statului Paralel.

