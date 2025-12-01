Huiduieli fără precedent la Alba Iulia, la adresa premierului Ilie Bolojan VIDEO

Doar în timpul imnului, oamenii au tăcut

Huiduieli fără precedent la Alba Iulia, la adresa premierului Ilie Bolojan. Mii de români au cerut în cor demisia premierului, arătând astfel cât sunt de nemulțumiți de Guvernul României.

Aproape tot momentul în care Bolojan a stat în fața mulțimii, oamenii au scandat la adresa lui, lucru care nu s-a mai întâmplat cu niciun lider politic până acum. Doar în timpul imnului, oamenii au tăcut, dar după intonarea acestuia, au reluat huiduielile.