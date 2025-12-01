Actualitate· 1 min citire

Huiduieli fără precedent la Alba Iulia, la adresa premierului Ilie Bolojan VIDEO

1 dec. 2025, 14:30
Actualizat: 1 dec. 2025, 14:30
Huiduieli fără precedent la Alba Iulia, la adresa premierului Ilie Bolojan VIDEO

Huiduieli fără precedent la Alba Iulia, la adresa premierului Ilie Bolojan VIDEO

Articol scris de Realitatea de Hunedoara

Doar în timpul imnului, oamenii au tăcut

Huiduieli fără precedent la Alba Iulia, la adresa premierului Ilie Bolojan. Mii de români au cerut în cor demisia premierului, arătând astfel cât sunt de nemulțumiți de Guvernul României.

Aproape tot momentul în care Bolojan a stat în fața mulțimii, oamenii au scandat la adresa lui, lucru care nu s-a mai întâmplat cu niciun lider politic până acum. Doar în timpul imnului, oamenii au tăcut, dar după intonarea acestuia, au reluat huiduielile.

Citește și:

Mai multe articole despre

cub

Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate