Alexandra Păcuraru cheamă dobrogenii în fața Catedralei din Constanța. ”Ce se întâmplă azi cu Călin Georgescu este o execuție politică”

Evenimentul este programat în fața Sfintei Catedrale, unde este anunțat și un moment de rugăciune comună, urmat de o conferință de presă.

În mesajul său, Alexandra Păcuraru vorbește despre necesitatea unei schimbări în România, despre responsabilitatea clasei politice și despre dorința organizării de alegeri anticipate. Totodată, ea susține că Dobrogea are potențialul de a deveni un pol important de dezvoltare și face apel la unitate și implicare publică.

„Mâine la ora 10 vor fi în fața Sfintei Catedrale din Constanța, așa cum am promis constănțenilor, cum am promis dobrogenilor, iar la ora 11 ne vom uni toți în rugăciune pentru că rugăciunea este cea mai mare putere a noastră.

Suntem un popor creștin. Ne rugăm pentru dreptate, pentru că ceea ce se întâmplă astăzi cu Călin Georgescu este o execuție politică, și nu o judecată dreaptă. Vocea poporului a fost călcată în picioare, ne dorim cu toții o schimbare pozitivă în România, ne dorim un președinte capabil cu dragoste de țară și dragoste de Dumnezeu, ne dorim un guvern responsabil și un parlament care să facă legi pentru români, și nu împotriva românilor.

Ne dorim o Românie suverană, bogată, în pace. Mâine voi face și o conferință de presă în Constanța, pentru că Dobrogea are toate resursele necesare pentru a deveni perla Europei. Managementul defectuos a dus la depopularea Dobrogei, lucrurile nu mai pot continua așa, avem soluții, avem viziune, avem putere de muncă, cerem alegeri anticipate. Suntem toți uniți în fața Sfintei Catedrale începând cu ora 10. Vă aștept acolo”, a spus Alexandra Păcuraru într-o intervenție la Realitatea Plus.

